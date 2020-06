Lihula lähedal kaks inimest tapnud Mikk Tarraste taluõu keset sügavat metsa Tuudil on kui sõelapõhjaks tulistatud. Hoovis on vähe neid kohti, kuhu poleks märki lastud. Pole kindlalt teada, millal said tabamuse hoovis olevad asjad, aga teame, et laupäeval võttis Tarraste relvad, sõitis Lihula poole ja tulistas hiljem teda jälitanud mootorratturit. Seejärel kontrollis tema elumärke ja tulistas korduvalt uuesti.