„Väga paljud soodsad asjaolud langesid kokku, et Eesti sai iseseisvuse säilitada ja vabadussõja lõpetada. Mõnes mõttes võib pidada seda imeks. Imekspandav saavutus,” ütleb Martin Jaigma, Tartu linnamuuseumi teadur. „Võib uhke olla.”

Fakt, et rahu soovisid mõlemad pooled, ei tähendanud, et detsembris 1919 alanud rahukõnelused kulgesid suuremate vaidlusteta. „Kui kõnelused pihta hakkasid, siis olid esmased ettekujutused suhteliselt bravuurikad. Eelkõige mis puudutas piiri. Venelaste ettekujutus oli, et Eesti läheb peaaegu pooleks, Eesti pani siis oma fantastilise visiooni vastu. Siis hakkasid läbirääkimised pihta,” ütleb Jaigma.