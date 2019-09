Tasuline kõrgharidus hiilib tagasi

Rahapuuduses ülikoolid on leidnud kitsikusest võimaliku pääsetee: muuta töö ja pere kõrvalt õppivate inimeste õpingud tasuliseks.

Otsa tegi lahti Tartu ülikool. Juba sellest sügisest ei saa näiteks Tartu ülikooli õigusteaduskonna sessioonõppes bakalaureuseharidust enam tasuta omandada. Samuti ei saa töötav inimene sellest sügisest enam Tartu ülikooli Pärnu kolledžis tasuta õppida ettevõtlust ja projektijuhtimist.

Tartu ülikool väidab, et see on alles algus. „Kui riik kõrghariduse rahastust ei kasvata, püüame seaduse raames ka edaspidi tasulist õpet laiendada,” märgib Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk.