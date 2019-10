Tasuta kõrgharidus pole seatud eesmärke täitnud

Mailis Reps ütleb, et ministrina on ta väga ettevaatlik, viisakalt öeldes väga vastu sellele, et isegi arutataks õppemaksu kehtestamist. Avaliku finantseerimise surve väheneb sellega kohe ja asendub erasektori ehk inimese enda rahakotiga. Foto: Andres Putting