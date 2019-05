Teadlane: kui lapsed kooliealised ei oleks, siis laseks ehk siit jalga

„Olukorras, kus meil on valitsus, kes oma sõnu ignoreerib, siis jah, ma ei seoks oma karjääri sellise kohaga. Kahtlemata toob see lahkumise mõtted lähemale, aga ei ole veel iseenesest viimane piisk. Ma ei oska öelda, mis see viimane piisk on,” ütles Tartu ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits möödunud päevadel lahvatanud teaduse rahastamise küsimuse kohta.

„See on pettumus,” märkis Eesti noorte teaduste akadeemia asutajaliige Els Heinsalu poliitikute lubaduse murdmise kohta. „Kui mul poleks lapsed kooliealised, mille tõttu on vaja stabiilselt ühes kohas olla, läheksin ka ehk välismaale,” möönis ta. Heinsalu oli üks neist, kes käis alles paar nädalat tagasi Vihula mõisas eelarvestrateegia läbirääkimistel poliitikutele meelde tuletamas möödunud detsembris allkirjastatud teaduslepet. Lepet, millega parteijuhid, teadusasutuste esindajad ja president Kersti Kaljulaid allkirjastasid lubaduse panustada teaduse rahastamisse rohkem.