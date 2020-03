Kus elavad nakatunud? Kui vanad nad on? Kus nad on viimastel päevadel liikunud? Need on justkui elementaarsed küsimused, millele oleks oluline vastuseid teada. Ühtlasi ei saa teadlased analüüsida inimeste mobiilsusandmeid, mis võimaldaksid modelleerida viiruse kulgu ja aitaksid aru saada selle tegelikust majanduslikust mõjust.

Näiteks lõid Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli nooremteadurid Eesti viiruse leviku kajastamiseks internetilehe koroonakaart.ee. Kuna kahe ööpäevaga loodud prototüüp kogus lühikese ajaga tuhandeid külastusi, mõistsid loojad, et sellise info järele on nõudlus. Ent eile otsustasid nad viiruse leviku kaardi kodulehelt eemaldada, taibates, kui valesti võib terviseameti infost aru saada.

Me kõik sooviksime teada, mis vanusegruppides on nakatunud, ja teiseks, kas või maakondade tasemel, kus nad viibivad või on viibinud.

„Meil on teada, kuidas on viiruse juhtumid Eestisse jõudnud. Kui meil oleksid mobiiliandmed, saaksime mudeldada ja vaadata, mis järgmiseks võiks juhtuda,” lausub Tartu ülikooli inimgeograafia doktorant Erki Saluveer.

„Kui me enam ei testi kõiki [koroonakahtlusega inimesi], siis peaksid ju mingisugused mudelid taustal jooksma, et näha, mis ühiskonnas tegelikult toimub. Andmeteta ei saa selliseid mudeleid teha,” sekundeerib Tartu ülikooli bioinformaatika professor, akadeemik Jaak Vilo.

„Kui te küsite, kas meil kasutatakse andmeid piisavalt, siis vastus on, et hetkeolukord ei ole rahuldav,” ütleb riigi infosüsteemi ameti (RIA) andmete juht Ott Velsberg.

Terviseamet ütles Eesti Päevalehele, et koroonaviiruse levikut puudutavate avaandmete jagamisele poldud seni mõeldud. Peamine takistus on, et tehnilised andmebaasid ei ühildu omavahel automaatselt. Ühtlasi tuleks andmete anonüümistamiseks teha käsitööd, milleks napib ressurssi.

Soomlased on välja töötanud andmebaasi , kus on võimalik tutvuda mudeliga, kuidas nakkus on levinud, nakatunute elukohtade ja nakkuste päritoluriikidega. Peale mainitu on vanuseline ja sooline jaotus esile toodud nii Islandi kui ka Singapuri andmebaasides. Itaalias avaldatud andmed on samuti üksikasjalikud.

„Jah, need andmed on tegelikult olemas. Eks terviseametist peab ka praegusel ajal aru saama. Küsimus on puhtalt mehitatuse poole peal,” selgitab Velsberg. „Minu teada praegu tegeletakse sellega, et saaks detailsemat andmeid avaldama hakata.”

Vormis on vaja märkida patsiendi elukoht, vanus, sugu, elukutse, varasemad reisid, kõik kontaktid teiste inimestega jpm. Järelikult on terviseametil tohutul hulgal avaldamata infot, mida ühiskond saaks viirusega võitlemiseks kasutada.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on koroonajuhtumitest teatamiseks välja töötanud ametliku vormi , mida peab täitma ka Eesti terviseamet.

Temaga nõustub RIA ekspert. „Me kõik sooviksime esiteks teada, mis vanusegruppides on nakatunud, ja teiseks, kas või maakondade tasemel, kus nad viibivad või on viibinud,” lisab RIA andmete juht Velsberg.

Koroonaviiruse proovide tulemused laekuvad terviseametisse üle Eesti mitmest laborist, mis koguvad andmeid erinevalt. „Seetõttu tekkis terviseametil maakondlikku statistikat koostades vajadus teha koostööd siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse SMIT-iga, mis lisab labori testi andmetele ka rahvastikuregistri elanike maakonna tunnuse,” ütles terviseameti pressiesindaja Simmo Saar. Just sel põhjusel avaldati eilseni Eestis infot üksnes laboripõhiselt. Selleks et avalikuks saaks ka täpsem info (asula, nakatunute hulk asulas, nende sugu ja vanus), tuleb endiselt lisatööd teha.

Bioinformaatika professor Vilo selgitab, et teadlased oleksid koostööst ja abistamisest väga huvitatud, kuid praegu on see võimatu.

„Kindlasti oleksime ülikoolis valmis IT poole pealt lahendusi ja abi pakkuma. Suudaksime seda teha üsna kiiresti,” selgitab ta. Kui probleem on tööjõu puudumises, peaks terviseamet teistest riigiametitest, ülikoolidest ja ettevõtetest jõudu juurde paluma, arvab Vilo.

Koroonakaart.ee portaali arendamises kaasa lööva SA Eesti Koostöö Kogu ja MTÜ Open Knowledge Estonia juhataja Maarja-Leena Saar selgitab, et ilmselt takerdub infovahetus kohati andmekaitsesse.

„Kuhugi liigub infot, mida me ei saa,” märgib Saar. „Inimeste privaatsust tuleb muidugi kaitsta, kuid omaette küsimus on, kuidas seda teha eriolukorras. Kui öelda, et mingis alevikus on haigestunud keskealine mees, on võimalik nii mõndagi tuletada. Samal ajal oleks kogukonnal seda informatsiooni ju tarvis teada.”

Saar selgitab, et adekvaatsed andmed, mida praegu avalikkusel ei ole, aitaksid inimestel teha paremaid otsuseid. Ta nõustub Viloga, et mudeleid ja prognoose on kriisiajal vaja. „On neid, kes arvavad, et prognoosid tekitavad liigset paanikat. Kuna olukord on halvenenud pigem ootamatult kiiresti, siis minu arvates ei saa kriisijuhtimine enam seisneda probleemi pisendamises,” arvab e-riigi, kodaniku- ja andmeaktivist. „Selle olukorra lahendamine nõuab kollektiivset käitumist. Selleks on vaja fakte ja võimalikult täpset infot, mille baasilt edasi liikuda. Prognoosid käivad sellise info juurde.”

Samuti on infot vaja inimestel, keda tuleb veenda enda käitumist muutma. „Miks ikkagi pannakse piirid kinni? Miks ei tohi isegi perekondlikke üritusi korraldada? Et toimuksid kollektiivsed muutused, on vaja, et inimene saaks aru, miks midagi on vaja teha. Prognoosidega saaks seda selgitada,” arvab Saar.

„Bürokraatia lõksus”