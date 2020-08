Valitsust nõustava teadusnõukoja juht, viroloog Irja Lutsar kuulis sellest protsendist esimest korda ajakirjanikult. „Meile (teadusnõukojale - toim) pole seda küsimust esitatud,” ütles ta, pakkudes, et Reps pidas ilmselt silmas terviseametit. 10% kohta ütles Lutsar aga, et üks suurus ei sobi kõigile ning tuleb vaadata, kuidas see kümnendik kooli peale jaotub: kas igas klassis on üks juhtum või on kõik juhtumid ühes klassis. „Mõnikord tuleb kool kinni panna palju varem,” märkis ta ning kordas üle teadusnõukoja üldise seisukoha: kui klassis on üks koroonapositiivne õpilane, siis läheb see klass distantsõppele ja teised klassid käivad koolis edasi.

Teine teadusnõukoja liige, matemaatik ja mudeldaja Krista Fischer, kes kevadel valitsusele koroonaprognoose tegi, kuulis samuti seda protsenti esimest korda ajakirjaniku käest. „Teadusnõukoda pole sellist protsenti välja käinud,” kinnitas ta.