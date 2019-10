Teadlased võitlevad emakakaelavähi vastu tehisintellektiga

Erinevalt peagu kõigist teistest vähiliikidest on emakakaelavähki võimalik ennetada. Üks võimalus selleks on sõeluuring, mis on arenenud maades kasutusel 1960. aastatest. Eestis korraldatakse emakakaelavähi sõeluuringut 2006. aastast, kuid seni pole see soovitud tulemust andnud – haigestumine ja suremus pole vähenenud. Sõeluuringu mõju nähtub võrdlusest põhjanaabritega: keskmiselt diagnoositakse Eesti naistel aastas 180 uut emakakaelavähi juhtu. See on 25 juhtu 100 000 naise kohta, kuid Soomes on sama näitaja viis ja Rootsis kümme juhtu 100 000 naise kohta.

Teine võimalus emakakaelavähki ära hoida on inimese papilloomiviiruse ehk HPV vastu vaktsineerimine. Arenenud maades on vaktsiin kasutusel 2010. aastast, Eestis hakati 12-aastaseid tüdrukuid vaktsineerima alles mullu.