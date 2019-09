Tehnikaülikooli uurimiskomisjon ei leidnud petuskeemi kohta tõendeid

Eile keskpäeval andsid Tallinna tehnikaülikooli teadusprorektor Renno Veinthal, rektor Jaak Aaviksoo ja arvutisüsteemide instituudi professor Jaan Raik aru Ragnar Nurkse instituudi võimaliku eurorahapettuse kohta. Veinthal kinnitas, et TTÜ-s asja uurimiseks loodud komisjon leidis küll reeglite rikkumisi, ent mitte tõendeid petuskeemi kohta.

„Nädal aega on olnud uurimiseks napp, kuid valmis vaheraport,” kommenteeris Veinthal. Tehnikaülikooli komisjon alustas uurimist, kuna sama kooli doktorant Keegan McBride selgitas kaks nädalat tagasi ilmunud artiklis, et Euroopa Liidust OpenGovIntelligence (OGI) projekti tarbeks saadud rahast maksti palka ka nendele teadlastele, kes tegelikult projektis kaasa ei löönud.

Veinthal nentis, et ülikoolis rikuti küll reegleid, kuid mitte projekti kallal fiktiivse töötamisega. Komisjoni hinnangul töötabeleid ei võltsitud: projekti esimeses perioodis on need puudulikud, teise perioodi kohta pole neid olemaski. Vead tekkisid väidetavalt töötajate lohakusest. Peale selle saatsid projekti väidetavalt kommunikatsiooniprobleemid, näiteks ei teadnud teadlased, mille eest neile makstakse.