Teise pensionisamba reform jätab emad eriti haavatavaks

Teise pensionisamba planeeritava reformi üks kõrvalmõjusid on see, et eriti suure löögi võib saada lapsevanemate toimetulek vanaduspõlves. Nimelt põhineb vanemapension 2013. aastast alates peamiselt teisel pensionisambal. Kes kulutab teise samba raha enne vanadust ära või kelle investeerimine ebaõnnestub, võib vanaduses oluliselt kaotada.

Eesti pensionisüsteem arvestab pensioni määramisel laste kasvatamist nende sünniaja järgi. Mõnevõrra üllatavalt hindab riik varem sündinud lapsi rohkem kui hiljem sündinuid.