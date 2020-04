Terviseamet maksab uutele suhtekorraldajatele rohkem kui Popovile

Aprilli algusest võttis terviseamet käsunduslepinguga palgale neli suhtekorraldusspetsialisti – Ilona Leiva, Ester Riispapi, Margit Pulga ja Karoli Noore –, kes muidu töötavad PR Partneri kommunikatsioonibüroo heaks. Seejuures on Ilona Leib PR Partneri omanik. Kuigi terviseameti juht Merike Jürilo ei soovinud esialgu öelda, kui suur on ajutiste suhtekorraldusspetsialistide palgafond, teatas ta hiljem, et amet eraldas selleks koos kõigi maksudega 27 161 eurot.

Kaks ajutiselt appi kutsutud inimest töötavad kaks kuud, teised kaks aga kuu aega. Seega maksab terviseamet ühele lisatöötajale kuus keskmiselt 2600 eurot puhtalt kätte.

Samal ajal teenib kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popov terviseametiga sõlmitud lepingu kohaselt tavatööajaga ligi 2300-eurost brutopalka, mis jätab pärast makse alles umbes 1770 eurot.

Loe artiklist, kuidas riigiasutus kallite pressiesindajate palkamist põhjendab.