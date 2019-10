Iga päev registreeritakse Eestis mitusada liiklusrikkumist, viimase seitsme aastaga on neid kirja pandud pea 700 000. Number tundub suur, ent tegelikult rikutakse Eesti teedel seadust üha vähem. Võrreldes 2012. aastaga on rikkumiste üldarv vähenenud kolmandiku võrra. Kõige vaevalisemalt väheneb kiiruse ületamine ja joobes juhtimine. Kõige enam on vähenenud turvavööta sõitmine ja jalakäijatega seotud rikkumised – seitsme aasta eest menetles politsei neid umbes viis korda rohkem.

See tekitab aga küsimuse, kas inimesed on muutunud liikluses seaduskuulekamaks või teevad korrakaitsjad tööd vähem ja kehvemini?

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo lükkas viimase kiiresti ümber. „Inimesed lähevad aasta-aastalt seaduskuulekamaks. Isegi politseiautos ei pannud politseinikud turvavööd peale. Nad arvasid, et nad surevad nagu mehed – aknast välja lennates põllu peal,” kirjeldas ta Eesti liiklust viisteist aastat tagasi. „Täna on inimest, kes jätab eesistmel turvavarustuse kasutamata, järelevalve käigus raske tabada.”