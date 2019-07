Tõnis Lukas: „peatage Lasnamäe” oli metafoor uues tähenduses

Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajatel oli kriitikat, et raha on vähe. Aga andsite järele ja nad said siiski raha.



Pärimusmuusika keskuse riiklik rahastamine jagunes kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) vahel. Aasta alguses teatas HTM, et nad ei saa jätkata omapoolset rahastamist. See oli pärimusmuusika keskusele üllatus ja nemad hindasid olukorda nii, et nad ei saa nii palju vähema rahaga oma tööd teha ja kuidas nad üldse saavad tegevust jätkata. Lubasin vahetult enne pärimusmuusika festivali avamist, et kultuuriministeerium katab vahe ja tegutseme selle nimel, et selle aasta eelarve ei väheneks võrreldes eelmise aastaga. Selline lubadus on antud ja seda tuleb täita.