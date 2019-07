Tööandjad ootavad riigilt lahendusi, mitte järjekordseid piiranguid

Riik karmistab võõrtööjõu lühiajalist palkamist ja annab töövõtjatele rohkem vastutust. Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul vajab siseministeeriumi esitatud eelnõu sügavamat mõjude hinnangut, et öelda, mida Eesti ettevõtjad ja majandusruum sellest üldse võidavad. „Praegu oleme kergelt skeptilised, sest pole selge, kas ühe piiratud probleemi, nn Poola renditöö lahendamise käigus kannatavad ka kõik teised tööandjad. Esmapilgul jääb tõesti mulje, et pigem tööandjate halduskoormus ja vastutus hoopis suureneb, kuigi välisspetsialistide siia toomine on niigi väga bürokraatlik ja kohmakas,” ütles Aas.