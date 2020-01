Tootsi võimumäng Tartus lõppes valusa krahhiga

„Juba 2. oktoobril oleks pidanud astuma sammu, mida täna tegime, et lõpetada antud koalitsioon ja alustada uusi läbirääkimisi. Ma palusin ka siis antud koalitsioonileping lõpetada, kuna see oli kirjutatud [endise piirkonna esimehe] Aadu Musta ja linnapea Urmas Klaasi poolt, ja me pakkusime välja, et vaataksime koalitsioonilepingu läbi uue Keskerakonna Tartu piirkonna juhatusega. Jah, ma oleks pidanud selle sammu siis tegema,” nentis Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots eile, kui Reformierakond oli teatanud, et jätab senise partneri Keskerakonna sinnapaika ja loob Tartus uue võimuliidu hoopis SDE-ga.