Septembrist Tallinna tehnikaülikooli rektorina tüüriv Tiit Land tunnistab pikas intervjuus, et praeguse rahastusmudeli järgi ei saa ülikoolihariduse andmine enam pikalt kesta. "Loomulikult on see üliõpilastele väga-väga ebameeldiv teema, sest juba praegune olukord on selline, et üle poole tudengeid töötab," ütleb Land tasulise kõrghariduse juurde tagasipöördumise kohta. "Ma ei poolda sellises vormis tasulist õpet, nagu oli meil 2013. aastani, kui ülikoolid said vabalt tasulisi õppekohti juurde teha. See viiks selleni, et ülikoolid hakkavad looma kohti nendele õppekavadele, kus on palju nõudlust – näiteks õigusteadus või psühholoogia. See viiks ülikooli tervikuna tasakaalust välja, kui me koolitaksime mõnel õppekaval kümme korda suuremas mahus kui teistel. Aga ühiskonnas on nõudlust osakoormusega õppe järele ja võiks olla nii, et ka eestikeelse õppekava osakoormusega tudengid maksaksid ainepunkti järgi."