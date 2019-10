TTV lõpp. Poolik Vana Tallinn, tort ja tirisev telefon, millele keegi ei vasta

Jalg haarab ettevaatlikult Solarise keskuse keerdtrepi iga järgmist astet. Tallinna televisiooni ruumideni on jäänud minna veel pool korrust, kuid järsku – oh üllatust – tuleb trepimademel seisma jääda, et vältida kokkupõrget. Astmel tervitab tulijat pudel Vana Tallinna, veel pooltäis või -tühi.

Telerahval oli eelmisel päeval pidu. Kas neist keegi ka pudeli trepile kaotas, seda ei tea. Ent tähistada polnud põhjust, mõeldi kaotatule. Kümme aastat töötanud Tallinna televisioon (TTV) pandi kinni. Kaheksa inimest said koondamisteate ja asutuse eelarvet püütakse poole võrra kärpida.

TTV juht Taavi Pukk tutvustab toimetust. Ruumid on hubased ning meenutavad pigem ontlikku notaribürood kui sente säästvat meediamaja. Toimetuse kõrgetest akendest voogab valgus ruumidesse ka vihmase ilmaga ning avaneb lai vaade linnasüdamele, Estonia ooperimajast välisministeeriumini. Seda kena kinnisvaragi ei pruugi TTV-l kauaks olla. Kaalutakse tööruumide odavamate vastu väljavahetamist. „Ega Solarise keskus ole see koht, kuhu Tallinna televisioon peab jääma,” ütleb Pukk.

Puki sõnutsi on kogu telemajandus ülalpidamiseks liiga kallis. Sellal, kui nemad jooksevad rohmakate kaameratega mööda linna ringi, tehakse tänapäeval mujal maailmas uudiseid juba mobiiltelefonidega.