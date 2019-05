Tudengitele anti hooldekodu ümberkujundamiseks vabad käed

Järvamaal asuv Koeru Hooldekeskus SA on üks väheseid hooldekeskusi, mis on veel riigi käes. Seetõttu otsustas sotsiaalministeerium, et nõukogude hiilgeajal ehitatud suurest haigla tüüpi majast peab saama kodusem ja patsiendisõbralikum keskus. Selleks otsustati abi küsida Eesti kunstiakadeemia (EKA) tudengitelt.

„Koeru on selline hea ja halb näide ühekorraga. Ta on endiselt liiga suur, tänapäeval me sellist maja ei ehitaks, ja halvasti liigendatud maja. Tahame, et nendel inimestel selles majas oleks parem elukeskkond,” lausub ministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. Kuuse on ka Koeru hooldekeskuse sihtasutuse nõukogu liige ja ta möönab, et nad on nõukogu liikmetega laua taga istudes eri investeerimisvõimalusi põrgatanud juba tükk aega, ent kindlat visiooni, mida majaga teha, seni polnud.

„Põhjus, miks pöördusime just EKA tudengite poole, mitte kindla arhitektuuribüroo jutule, oli see, et noored ja hakkajad asjatundjad aitaksid meil taibata, millest üldse unistame,” ütleb Kuuse.