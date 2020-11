24-aastane alati hea tervise juures olnud Berit tundis ühel päeval ootamatult teravat valu jalas. Ta kahtles probleemi tõsiduses, kuid ta pöördus siiski EMO-sse, kus tal avastati jalas tekkinud tromb. Kuna trombi avastamine nii noores eas on ebatavaline, tehti Beritile geneetiline testimine. Vastus oli üllatav.

Eestis on teisigi inimesi, kes on saanud oma terviseprobleemile tänu geeniuuringule selgituse. Aga miks võtab geenidoonorite tagasisidestamine nii kaua aega? Mis on saanud 200 000 eestlase geeniproovist?