Tuhanded näitlejad, miljonid eurod. Hollywoodi režissöör viib Eesti maailma kinolinale

Mitmete Oscaritega pärjatud režissöör Christopher Nolan käis tänavu kevadel oma filmi jaoks võttepaiku vaatamas hoopiski Stockholmis, aga sealt nad sobivaid lokatsioone ei leidnud. Niisiis hakati edasi vaatama ja kõige esimesena jäigi produktsioonitiimile silma Eesti. „Nad vaatasid vanu, 90ndatel Eesti üles võetud filme ja nende põhjal otsustati pilk peale visata ka Eestile,” ütleb Sepp.

EFI kõrvalprogramm Film Estonia on kolm aastat tegutsenud välistootjate ja suurte stuudiote siia n-ö meelitamisega. EFI juhid on näiteks läbirääkimisi käinud pidamas nii üle ookeani USA-s Universalis ja Warner Bros., kes nüüd otsapidi siia jõudnud, kui ka Londonis HBO-s. „See on pikaajaline protsess, et me käime, tutvustame end ja loome hea kuvandi. See pole päris nii, et keegi ärkab hommikul üles ja mõtleb, et ohoo, meil on selline projekt, lähme Eestisse,” naerab Sepp. Nii oli ka „Tenet” puhul, mille Eestisse jõudmine oli tegelikult meie vaates heade juhuste kokku sattumine.

Läbirääkimised ja lokatsioonide otsimine ning leidmine käis väga kiiresti – alles selle kuu alguses otsustas Nolan Eestit vaatama tulla ja täna valmistataks üht mitmest võtteplatsist juba ette. Kuigi ei ole teada, millised on kõik need salapärased kohad, kus Nolan on otsustanud oma uut spionaažipõnevikku üles võtta, siis viimastel päevadel on nähtud inimesi askeldamas Linnahalli juures. Seda aga, et seal just Nolani „Tenet” jaoks valmistutakse, ei ole ükski ametlik allikas kinnitanud. See, et lagunenud maja ümber tarasid sätitakse, tekitas huvi Delfi fotograafis, kelle kaamerasilma kohusetundlik turvamees siis eemale peletas. Öeldes, et filmivõtete ettevalmistusi ei tohi pildistada.