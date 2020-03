Tuhanded reisijad kõnnivad termokaamerast külmalt mööda

Teise päeva pärastlõunaks on termokaamera Tallinna sadamas mõõtnud tuhandete reisijate kehatemperatuuri. Seda ikka selleks, et tuvastada reisijatel koroonaviirusnakkuse üht esimesi sümptomeid, palavikku. Seni pole kaamera ette jäänud ühtegi palavikus inimest. Kas see masin ikka töötab?