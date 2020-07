Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp nentis, et on ürituse toimumise pärast murelik. “Avaliku korra tagamisega saaksime kenasti hakkama, varem korraldasime alati Hauka laata, millega polnud probleeme. Murelikuks teeb aga just võimalik COVID-i puhang, mis võib üritustel tekkida. See paneb kõige rohkem muretsema,” selgitas ta. Üritust korraldab hipiliikumine Rainbow Gathering (Vikerkaare Kogunemine), mille varasemates laagrites on levinud erinevad kõhutõved.

Laager pole registreeritud ka avaliku üritusena. Ürituse taga olev Rainbow kogukond saatis vallale küll teate, et kutsuvad kuni 1000 külalist. Seaduse järgi tohib kutsuda palju külalisi, nagu liikumine plaanib. Vallavanem tõi näite suurest sünnipäevast või pulmapeost. Küll aga pole selge, kas Rainbow kogunemine saab väita, et tegemist pole avaliku üritusega. Kohale saavad minna tegelikult kõik, kes tahavad. Varasemates laagrites on rõhutatud, et pole juhte, pole reegleid. Lisaks jagatakse ürituse kutseid soovijatele ühismeedia, meilide ning suhtlusrakenduste vahendusel. Piletitasu ei küsita.