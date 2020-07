Uudised Reelika Sommer Tüli erihooldekodus: võitlus pikemate vahetuste ja parema palga eest „Töötajad on orjad. Keegi juhtkonnast peaks tulema ja olema nädal aega tööl, siis ta näeks, mis siin toimub,” põrutavad AS-i Hoolekandeteenused töötajad. Jaga

AS Hoolekandeteenused töötajad peavad tööandjaga kollektiivläbirääkimisi. Nad on mures, et töökoormus on kurnav, kuid juhtkond ei kuula neid.