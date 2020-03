Tüli võimuka keskerakondlasega ajas legendaarse loomaaiajuhi Mati Kaalu vastutahtsi pensionile

2016. aasta juunis läks Tallinna loomaaia kauaaegne direktor Mati Kaal ootamatult pensionile. Veel pool aastat varem ütles ta Õhtulehele antud intervjuus resoluutselt, et ei lähe ametist ära seni, kuni tal tervist jagub ja seal olla lastakse. Tervisest pole tal tänini puudust: rändab mööda maailma, käib safaril ja tuli äsja oma seitsmeteistkümnendalt reisilt Tansaaniasse. Keegi ei sundinud Mati Kaalu minema, aga loomaaias olla tal ka ei lastud. Kaal ohkab sügavalt: „Mul oli pisike lootus, et veab 50 aastat välja, aga noh, tuli 48 aastat.”

Mis juhtus? Kaal pakub, et sattus põlu alla, kuna ei soovinud Keskerakonna valimisnimekirjaga liituda. „Savisaar kulutas minu peale poolteist tundi, et mind veenda, ja siis ütles, et väga kahju. Ja Aini Härm ütles, et sellisest ettepanekust ei ole võimalik loobuda. Pärast seda hakkasid need kontrollid väga tihedasti käima.”