Arvo Tuvikene on koos oma abikaasa Lea Tuvikesega (61) üles kasvatanud neli last. Lea, nagu Arvogi, on teadlane. Oma doktoritöö käigus töötas Lea välja mudeli, millega hinnata järvede ökoloogilist seisundit.

Arvo ja Lea Tuvikene on olnud abielus 37 aastat. Foto: Argo Ingver

Kaur (35), Tõnn (33), Mikk (32), Mari (24) kasvasid üles Võrtsjärve lähedal metsatalus, lähimaks sõlmpunktiks kaheksa kilomeetri kaugusel asuv Rannu alevik, kus nad koolis käisid ning kus Lea praegu rahvatantsu tantsib.

Kaur ja Mikk töötavad ehitusinseneridena. Tõnn tegutseb Keskkonnainvesteeringute keskuses veemajanduse valdkonnas ning Mari omandab Rootsis magistrikraadi metsanduserialal.

Tõnn, Kaur, Mikk ja Mari möödunud aastal Peipsi järvel. Foto: erakogu

"Meie lapsed selles mõttes on saanud jah sellise loodustundmise hariduse ja keskkonnahoiuhariduse," kirjeldas Arvo laste kasvamist Võrtsjärve lähistel. "Nad on näinud siin kõike nii lähedalt, saanud ise uurida".

Kuigi Arvo meelest on oluline, et lapsed kasvaksid loodusega koos, tõdeb ta, et maal laste kasvatamisel on ka keerulisemaid külgi. Eriti puudutab see hariduse kättesaadavust. „Selleks, et lapsed siit haridusele ligi pääseks, pidime ikka pingutama,” tõdes Arvo. „Vahel päris palju”.

Arvo ja Lea pidasid oluliseks tagada lastele võimalus käia trennides ja huviringides. Kõik lapsed on mõnda pilli õppinud. See kõik on aga eeldanud suurt planeerimist ja palju autoga sõitmist.

Kui pojad said keskhariduse omandada toonases Rannu keskkoolis, siis vahetult enne pere noorima lapse Mari gümnaasiumi astumist muutus see põhikooliks. Mari pidi hariduse saamiseks kolima Tartusse, kus vennad juba ees ülikoolis käisid.

Kuidas olla korraga nii pühendunud isa kui ka teadlane?

Kuigi Arvo on alati proovinud järgida mõtet, et tööasjad tuleb ära teha tööl ja vaba aeg tuleks veeta perega, tõdeb ta, et kohati on sellest kinnipidamine keeruline. “Eks need töömõtted tulevad sageli koju kaasa,” ütles ta. „Lihtsalt mingisugused tähtajad lähenevad, oled mõne artikli või projekti aruandega jännis, siis lähevad vahel ka nädalavahetused.”