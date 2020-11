Kolm aastat tagasi valiti kalateadlane Arvo Tuvikene (63) Eesti parimaks teaduse ja tehnoloogia populariseerijaks. Muu hulgas on Arvo aastate jooksul püüdnud vastata küsimustele, kas kalad joovad vett või kas nad tunnevad valu.

Täna sai Tuvikene aga täiesti teistlaadi tunnustuse osaliseks. Eesti naisliit nimetas Arvo aasta isaks. Arvo räägib Eesti Päevalehele, mis on õnneliku pereelu valem, kuidas olla korraga nii pühendunud teadlane kui ka isa ning mida teeb 37 aastat abielus olnud paar nüüd, kus lapsed juba oma elu peal on.