Turbas peatus rong pärast 24 aastat vaikust

Kollase jope, punase mütsi ja ühe kuldkõrvarõngaga kohaliku pensionäri Edgari jaoks on rongiühenduse taastamine tähtis sündmus. Tal on vahetevahel Keilasse asja. Sinna jõudmiseks on ta seni pidanud minema esmalt bussiga Riisiperre, siis jalutama „suure tee” äärest Riisipere jaama ning sealt rongiga sihtpunkti sõitma.



Selleks et kella kolmeks Keilasse jõuda, peab Edgar Turbast minema hakkama kell 12. „Te jõuate enne Tartusse, kui mina siit Keilasse!” ütleb ta. Tallinnast Tartusse sõidab ekspressrong pisut alla kahe tunni.



Pühapäeva, 8. detsembri hommikul saabub varase jõulukingina esimest korda rong, kuhu reisijaid peale lubatakse. Sellest päevast alates sõidab rong Turba ja Tallinna vahet kummaski suunas 11 korda päevas. Edgari sõnul tegid kohalikud asjaajajad korjanduse, et 24 aastat pikisilmi oodatud sündmuse puhul kringlit pakkuda. „Nihuke kihvt elu käib siin, et vähe ei ole,” ütleb ta ja näeb siis kaugelt rongi. „Näete, tuleb!”