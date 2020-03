TV3 juhti Priit Leitot meenutatakse helge inimesena

Priiduga olid kõik asjad väga lihtsad

Mina sain Priiduga tuttavaks 1998. aastal Sõnumilehes. Olin verinoor peatoimetaja ja Priidust sai veel noorem tegevjuht. Olime kogenematud ja idealistlikud ning uskusime, et meie oleme nüüd need, kes Postimehele, Eesti Päevalehele ja Õhtulehele näitavad, kuidas peab ajakirjandust tegema. Praegu sellele ajale tagasi vaadates pean tunnistama, et meie plaanid olid entusiastlikud, aga vist ka eluvõõrad. Priit julgustas ja innustas ning koos uskusime, et suudame korraldada meediaturul revolutsiooni. Aga enne kui jõudsime avaliku meediaheitluseni, uppusime lokaalsetesse (loe: Sõnumilehe) ja jooksvatesse probleemidesse.

Priit vaatas igale probleemile otse mänguliselt, nagu male- ja bridžisõbrale kohane, ega kohkunud kordagi, vaid nuputas, kuidas vähima vaevaga maksimum võtta.

Mäletan, et vaid korra tunnistas ka tema, kuidas keegi ta demagoogia ja muinasjutulise maailma maalimisega seljatas. See oli turundusguru Kaur Kender, kes aitas surmigavast Sõnumilehest teha tabloidi.

Kõik Priiduga koos töötatud aastad ja hiljem tema kui TV3 juhiga tehtud projektid toimisid. Ka kõige raskematel aegadel, mil mängus olid töökohad, turupositsioon, reklaamiraha või midagi muud materiaalselt, oli ta kuradi elurõõmus. Temaga oli lihtne. Ta ei ajanud asju keeruliseks. Ta sai ka aru, mil tuleb nn mängukaaslasi hoida.

Sama lihtne oli temaga siis, kui talle mingi idee ei meeldinud. Ta ei varjanud seda. Mäletan, et oleme Priiduga kümneid tunde arutanud, kas ja kuidas kajastada Eesti korvpallimeistrivõistluste mänge veebis ja teles. Oleme liikunud ühisest õnnestumisest kuni täieliku mittemõistmiseni. Kui ta paar suve tagasi tõusis laua taga püsti ja ütles, et tema enam TV6-s korvpalli näidata ei taha, olin jahmunud. Aga ta tegi sedagi siiralt ja lihtsalt, et mu jahmatus sulas kiiresti.

Priitu enam pole. Ma ei suuda seda uskuda. Aga me kõik peame sellega leppima. Me saame Priidult õppida, et kõiki asju saab ajada lihtsalt, liigse poosetamiseta.

Tahtsin talle laupäeva hommikul saata sõnumi: „Kuidas läheb?”

Ma ei saatnud seda.

Sain hoopis pärast keskpäeva sõnumi ta sõbralt: „Priit on surnud.”