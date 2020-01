Uhhuu-tšakraõpetus pääses euroraha abiga koolidesse lapsi mõjutama

Emotsioonidest tuleb vabaneda. Selleks tuleb emotsioonile lihtsalt öelda, et ta peab ära minema. Kuidas seda teha? Tuleb vaadata oma torsosse*. Torsos ringi vaadates näeb esmalt hallikasmusta tühjust, kuid terasemalt uurides hakkab märkama ka abstraktseid pingeid ehk emotsioone. Siis tuleb lausuda käsklus-palvelause „Ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna”. Lause sõnastust ei tohi muuta! On oluline, et palvelause tuleb öelda sirge seljaga istudes, sest energiatega tegeledes peab ikka lülisammas sirge olema. Ja veel: käsklus-palvelause tuleb öelda suunaga ülalt allapoole, mitte horisontaalselt.

Eeltoodu on Ingvar Villido raamatust, mis pole koolides õpetatavaga üks ühele sama, aga võib siiski rikkuda erapooletuse printsiipi, mis peaks kehtima usuliste tõdede esitamise puhul. Lõik on kokkuvõte ärimees-joogaõpetaja Villido väljamõeldud eneseabitehnikast. Sellel baseeruvat koolitust hakatakse sel aastal õpetama kolmes Eesti üldhariduskoolis, sealhulgas Viimsi koolis, ühes Eesti suurimas õppeasutuses. Veelgi enam: Tartu ülikooli psühholoogiainstituudi juhi hinnangul kõlbmatu õppeprogrammi eest maksab EL ligi 20 000 eurot, sest programm sai PRIA kaudu rahastuse.