Üksi pole keegi. Laulu- ja tantsupeost saavad osa ka nägemis- ja kuulmispuudega inimesed

Laulupidu viipekeelde tõlkides ja tantsupeole kirjeldustõlget luues tagatakse erivajadustega inimestele kultuuriüritustele varasemast parem ligipääs. „Igaüks peab olema kaasatud. Neid [erivajadustega inimesi] on vähe, aga on oluline, et kõik ülejäänud panustaksid sellesse, et need inimesed, kes tervise või saatuse tõttu on millestki ilma jäänud, saaksid tunda end võrdsena,” selgitas Eesti puuetega inimeste koja tegevjuht Anneli Habicht.

Varem on viipekeelde tõlgitud Viljandi erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu ning laulupeo 150. sünnipäeva puhul ka Tartu laulupidu. Nägemispuudega inimesed said suurpeost esimest korda osa 2017. aasta noortepeo peaproovis, millele loodi kirjeldustõlge.