Ülekoormuse ja kiusu tulemus: perearstide kannatus katkes

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi nendib, et kuigi arstide ja ameti dialoog on väldanud pikalt, ei paista praktilisi lahendusi kuskilt ja arstide kannatus on katkenud. Paljud neist töötavad ülekoormusega, nimistud on liiga suured, mistõttu otseselt kannatab töö kvaliteet. „Praegune olukord on andnud tulemuse, et neid, kellel on nimistud, üritatakse tööga tappa,” lausub ta. Vallikivi sõnul püüab terviseamet näidata, justkui oleks igal soovijal võimalus perearsti valida, tegelikkuses on nimistud täis, maapiirkondades valitseb perearstipõud ja suur hulk arste on pensionieas. Noored arstid aga annavad varsti alla, sest kohustus võtta nimistusse 2000 patsienti ei lase neil uute patsientide ja nende muredega isegi tutvuda. „Terviseameti ettekujutus on mullis elamine,” väidab ta.