Paar aastat tagasi avastas keskkonnaamet, et Marimetsa rabas on linnustik hakanud laudtee ümbruskonnas vaesuma. „Kui inimene liigub, siis lind lendab üles, pesa jääb kaitseta,” selgitas keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Agu Leivits. „Sealsamas rabas pesitsesid ka kalakajakad ja nad rüüstasid lihtsalt kaitseta jäänud pesad ära.” Seetõttu ehitati Marimetsa rada ümber, pesitsuspaikadest eemale. Leivitsa sõnul on praeguseks linnud rabasse tagasi kolinud.