Ülestõus välisministeeriumis. Kurnatud ja nurka surutud diplomaadid protestivad

Eelmisel nädalal laekus sisuliselt kõigi välisministeeriumi töötajate postkasti juhtkonnale adresseeritud avalduse koopia.

Neljaleheküljelisele tiheda tekstiga dokumendile on alla kirjutanud peaaegu kõik praegu ametis olevad Eesti suursaadikud ja välisesinduste juhid. Probleem on selles, et ministeeriumi Tallinna peamajas istuva juhtkonna kavandatavad sammud ei tee võõrsil Eesti huvide esindamist lihtsamaks. Pigem vastupidi. Värsked reformiplaanid on paremal juhul arusaamatud, aga halvemal juhul lükkavad senised välisministeeriumi haldusülesanded inimeste kaela. Muidugi olemasolevate tööülesannete kõrvale.

Välisministeeriumi ajalugu ei mäleta teist sellist sisuliselt kõigi saadikute allkirjadega protestikirja. Ministeerium podiseb pärast selle laiali saatmist nagu kevadine nõiakaev.

On selge, et kiri pole sündinud üleöö. Selle tekst on läbi mõeldud ja iga rasvaseks tehtud mõte korralikult kaalutud. See näitab, et aur on kaane all kogunenud juba tükk aega. Mis juhtus? Miks vallandus pahameeletorm just nüüd?

Vastus peitub mitme asja kokkulangemises.