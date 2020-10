„Pealtnägijale” avaldasid teadlased, et filmitegijad palusid neil algselt nähtud kaadritest vaikida. „Me lubasime norrakatele, et see on off record ja me hoiame seda enda teada, aga mulle tundub, et see ei ole mõistlik,“ ütles Märten Vaikmaa ERR-ile. „Me peame sellest rääkima, see on oluline informatsioon, mis ei ole avalikkuse ette tulnud.“

Teadlaste hinnangul muudavad filmist välja jäetud kaadrid oluliselt järeldusi. Vaikmaa sõnul manipuleerib filmi teinud ajakirjanik pooltõdedega.