Lätis ja Leedus pääsevad maskikandmisest ainult lapsed, sama teed on läinud ka suur osa teisi Euroopa riike, v.a Rootsi.

Suure viiruspuhangu all vaevlev Tšehhi on käsile võtnud eriti karmi lähenemise, teiste piirangute kõrval on ametiasutused inimestele avatud nüüd ainult kahel päeval nädalas viie tunni jooksul.