Ülle Madise: mängurlus on Eesti tulevikule kõige ohtlikum

"Iseenesest pole halb, et valitsuskoalitsiooni erakondadel on erinev nägu ja maailmavaade. See peabki nii olema. Hea, kui omavahel avalikult arutatakse. See ongi läbipaistvus ja demokraatia," ütleb Ülle Madise.



Järviku skandlaali kohta ütleb Madise, et kantslerid on hoidnud sõltumatut joont ja mitu ministrit n-ö üle elanud. "Koostöö mittelaabumise tõttu on kantslereid vabastatud, ent seaduse mõtte vastu seni mindud ei ole. Mõistagi pole ametnikel õigust oma poliitikat teha. Ministeeriumi juhib minister. See aga ei anna ministrile õigust nõuda ametnikelt seadusrikkumist ega valetamist," jätkab õiguskantsler.