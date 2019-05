Urmas Reinsalu: Le Peni ma Eestisse ei oota, tema poliitika ei vasta meie huvidele

EKRE teatas, et on kutsunud siia Prantsusmaa paremäärmuslaste juhi Marine Le Peni. Kas kavatsete samuti temaga kohtuda? Kas teate, kellega ta siin kohtub?

Tähendab, proua Le Pen? Ei, mind see väga ei erutagi. Mina teda poleks kutsunud, aga ega ma ole ka EKRE valija. Le Peni ma siia Eestimaale ei oota. Le Peni poliitika on minu hinnangul selline, mis kindlasti meie rahvuslikele huvidele ei vasta, kui seda kogu tema ilus, eriti Venemaa suhteid puudutavalt ellu viia. Aga vaba maa, igaüks kutsub, keda tahab. Ja Le Pen on ju Schengenis, ega tal ole kutset ja viisat vajagi. Tuleb korraga potsti sisse.

Mina kutsun – ehk siis Isamaa kutsub – siia hoopis vägevama inimese, Euroopa Rahvapartei presidendi Joseph Dauli. Ta osaleb Isamaa üldkogul ja ta on ka prantslane. Nii et meil on siin Maarjamaal Le Peni ja Dauli kahevõitlus.