Urmas Viilma: homod on kirikusse oodatud

* Keskmine eestlane on usuküsimustes erivajadustega. Tal jääb teadmistest puudu.



* LGBT küsimustes peaks looma sildu, mitte kedagi eemale ajama. Ka homod on kirikusse teretulnud.



* Kristlikud mungad-nunnad ei mahu rändekvooti ja õigeusukiriku pea on senini elamisloata.