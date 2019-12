ÜRO vaatleja: Venemaad tuleb julgeolekunõukogus tõsiselt võtta, nendega kulisside taga rääkida

Rahvusvaheliste konfliktide ennetamise ja lahendamise mõttekoja International Crisis Groupi ÜRO-teemade juht Richard Gowan peab oluliseks, et Eesti valiks endale teemad, mille puhul ta saaks asju positiivselt mõjutada ja oma huvisid rõhutada. Eesti kampaania ajal oli rõhk kübervaldkonnal – see on ÜRO kontekstis päris vastuoluline teema, kuid ühtlasi Eesti jaoks tark valik. Kuidas?