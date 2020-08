USA senati dokumendid kinnitavad: Freeh kohtus Prevezoni rahapesu asjus Moskvas Venemaa riigiametnikega

Freeh'le selgitati, et ta peab detaile arutama Natalia Veselnitskajaga, sest ta on "osa meie hulgast", vihjates, et Veselnitskaja töötab Venemaa valitsuse heaks.

Raporti järgi on Anisimovil sidemed Venemaa president Vladimir Putini ja organiseeritud kuritegevusega. Raportis öeldakse, et Freeh on usutavasti töötanud Anisimovi jaoks varemgi ning kontakti nende vahel vahendas Imre Pakh, kel on samuti seoseid Venemaa organiseeritud kuritegevusega.