Uskumatu soodustus: jagamismajanduses jäeti maksumaksmine vabatahtlikuks

„Kas see on seaduslik? Kas maksuamet üldse lubab sellist asja? Ei luba ju?” Soome päritolu kullerifirma Wolt Eesti tegevjuht Liis Ristal oli väga üllatunud, kui kuulis, et toidu kojukandeteenuse turul Woltile konkurentsi pakkuv Eesti firma Bolt ei maksa oma kullerite tasult tööjõumakse. Ent Ristal eksis. Maksuamet lubab seda. Tegemist on ühele sektorile tehtud erandiga, mille põhjendatus tekitab küsimusi.