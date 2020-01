Üürileandja saab halva üürniku pitsitamiseks lisavõimalusi

Üürileandjad saavad peagi juurde uusi hoobasid, et kaitsta end pahatahtliku või maksejõuetu üürniku eest. Kuid seadusi tundvast süüdimatust puuküürnikust lahtisaamine jääb siiski peaaegu sama keeruliseks.

Puuküürnikke on õnneks vähe, kuid nad suudavad kinnisvaraomaniku elu keeruliseks teha. Näiteks üüris üks mees noorele lastega perekonnale välja väikese maja, kuid üsna kiiresti selgus, et üürnikud ei maksa üüri ega kommunaalkulusid. Kui üürileandja otsustas lepingu üles öelda ja läks maja ukse taha, et avaldus ja nõudekiri üle anda, ootas teda jõhker üllatus. Ilmselt just selliseks olukorraks valmistunud üürnik pihustas talle näkku mingit söövitavat gaasi ja lõi ukse kinni. Erakorralise meditsiini osakonnas tuvastati üürileandjal gaasimürgitus ning mõlema silma sarvkestade põletus ja söövitus, meenutab Eesti Õigusbüroo jurist Merike Roosileht juhtumit oma praktikast.

Sellel üürileandjal läks veel hulk aega, enne kui ta oma maja tagasi sai.