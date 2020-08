Uus suund: tervisekindlustus motiveerib töötajaid aina enam

Koroonaviiruse taustal on üha aktuaalsemaks saanud kõik tervist puudutavad teemad. Nii on ka tööandja motivatsioonipakettide puhul rohkem esile tõusnud töötajate tervis ja heaolu. Kuidas saab tööandja kindlustusega töötajate tervisesse oma panuse anda? Kas valida tasuta kohv või hoopis hindamatu tervis? IIZI kindlustusmaakler Ingrid Siska-Mölder annab nõu.

Lätis on vabatahtliku ravikindlustusega kindlustatud iga kolmas töötav inimene. Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel oli vabatahtliku ravikindlustusega oma tööandjate poolt 2020. aasta 1.kvartali lõpuks kindlustatud 6200 töötajat, kes omavad paremat ligipääsu kvaliteetsele ja kiirele abile. Eestis on ettevõtjatel võimalik hüvitada iga töötaja kohta tervise- ja spordikulusid maksuvabalt 100 € ulatuses kvartalis.

Töötajate motiveerimiseks saavad juhid luua ettevõttesse keskkonna, kus on loodud kõik eeldused olemaks innustunud ja motiveeritud iga päev. Tasuta kohv ja puuviljad on küll toredad, kuid kui tervis alt veab, kaotavad sellest nii töötaja kui ettevõte.

Kriisi ajal peatusid eriarstide plaanilised vastuvõtud suures mahus ja tänane olukord ei anna enamikul juhtudel muud võimalust, kui minna abi saamiseks tasulisele vastuvõtule. Vabatahtlik ravikindlustusleping hüvitab tasuliste teenuste kulu ja võimaldab kiirema pääsu spetsialisti vastuvõtule. Töötaja palgafondi suurendamine 400 € võrra aastas tähendaks töötajale netosissetuleku tõusu vähem kui 20 € kuus. Samas on töötajal võimalik ravikindlustuse lepingu abil saada hüvitist sadades või tuhandetes eurodes ja seda just kriitilistel eluhetkedel. Töötajal eraisikuna on sellise lepingu ostmise võimalused väga piiratud ja ostukulud oluliselt kõrgemad.

IIZI kindlustusmaakler Ingrid Siska-Mölder soovitab alustada baaskindlustuskaitse ja väiksemate maksetega ning võtta esimest kindlustusaastat kui testperioodi, mille möödudes on võimalik teha järeldusi. Näiteks selgus IIZI puhul, et motivatsioonipaketis pakutavat SportID teenust kasutasid aktiivselt vaid pooled ettevõtte töötajatest. Ettevõte andis võimaluse valida SportID või tööandja ravikindlustuse vahel ning 34% töötajatest eelistas viimast. Tänaseks on kindlustatute osakaal ettevõttes juba 48%. Ravikindlustus on saanud töötajatelt vaid positiivset tagasisidet ning juba valitud ravikindlustusest ei ole loobutud.