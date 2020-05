Vabatahtlike loomapäästjate ja ekspertide vahel laiutab koostööd takistav lõhe

Igal kevadel teatatakse keskkonnaasutustele juhtumitest, kus murelikud kodanikud või loomapäästegrupid on toonud metsast ära loomapoegi. Eksperdid nimetavad seda aga loomarööviks, mitte päästmiseks.Metsloomade abistamises paistavad Eesti ametkondade ja vabatahtlike tegutsejate vahel olevat põhimõttelised erimeelsused, mis tekitavad ikka ja uuesti konflikte . Mõned neist on seotud hinnangutega üksteise pädevusele, teised filosoofilisema aruteluga selle üle, kas iga looma ravimine liigitub ikka päästmiseks või teeb see hoopis rohkem kahju.Loe, milles riigi keskkonnaspetsialistid ja vabatahtlikud loomapäästjad eri meelt on ja mida peaks tegema vigastatud looma või üksi jäänud loomapoja leidmise korral.