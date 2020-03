Üks puujalaga pensionär räägib, et saab pensioni nii vähe, et täpset summat on häbi öelda. Kuid vastab siiski, et natuke rohkem kui 205-eurone rahvapension. Ta olla toimetulekutoetust küsinud, aga talle öeldi, et pensionäridele ei anta.

Tõsi on, et kui inimene saab kätte üle 150 euro kuus, eluasemekulud maha arvata, siis ei ole toimetulekutoetus tema jagu.

Paljassaare supiköögi administraatori Renno Rannamäe sõnutsi ei ole ühest kanalit, mille kaudu liiguks info, mida taotlemiseks teha tuleb. “Kõva hulk on neid inimesi, kes pole teinud midagi selleks, et seda taotleda,” ütleb ta. “Ei teata, kuhu minna, kuidas minna.”

Ta lisab, et tihti ei julge inimesed omavalitsustesse kohale minna, sest neil on häbi.