Naine istub kodus diivanil. Ta on ostnud uue teleri, kuid see teler seisab juba kolmandat nädalat endiselt pappkastis. Vaid teleripuldi on ta välja võtnud ning seda näpib ta igal õhtul. Ta on vägivaldsest suhtest lahkunud ja ei kujuta ikka veel ette, et tal on lõpuks õigus teleripulti ise katsuda. Vahel võib ta lihtsalt ka tundide kaupa diivanil istuda ja omaette õnnelikult naerda: kas ma tõesti olengi nüüd vaba?