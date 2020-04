Kohtus süüdi mõistetud ja elektroonilise järelevalve all kurjategija, kes kurdab intervjuudes, et ei tohi prügigi välja viia, käib samal ajal jõuluturul või sõidab bussiga Tartusse. Linna, kus õpib ohver, kelle kohta on talle kehtestatud lähenemiskeeld.

Jutt on Daniel Sepast, kes möödunud aasta 19. augustil mõisteti süüdi oma elukaaslase Laura Christine Arba vastases järjepidevas ja julmas füüsilises ning vaimses vägivallas.

Kuigi kohtuotsus on tehtud – Sepale määrati nii reaalne vanglakaristus kui ka katseaeg ülejäänud karistuse kandmise kohta, samuti kolmeaastane lähenemiskeeld ja 12 kuud elektroonilist jälgimist ehk jalavõru kandist –, ei tunne Laura end turvaliselt. „Ma jään elu lõpuni üle õla vaatama,” tunnistab ta. Nimelt käib Sepp ikkagi üsna vabalt ringi .