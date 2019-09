Vähihaige lapse pere ootab riigikohtult ebatavalist otsust

Neil päevil võitleb Tallinna lastehaiglas oma elu eest vähihaige teismeline tüdruk, kes on juba nädalaid koomas olnud. „Ta elu on taas kord niidi otsas,” kirjutas tüdruku murest murtud ema mõned päevad tagasi avalikult suhtlusvõrgustikus Facebook ja palus oma lapse eest palvetada. Perele elavad südamest kaasa tuhanded inimesed.

Kuid seesama elu eest võitlev laps on praegu teemaks ka riigikohtus. Esimest korda kaalub Eesti kõrgeim kohus, kas patsiendi ravimeetodid on vaid tema raviarstide otsustada või saab kohus patsiendi (ja/või tema lähedaste) taotlusel sundida arste kasutama mõnda konkreetset ravimeetodit. Kaks madalamat kohtuastet leidsid, et kohtul selline pädevus puudub. Kuid riigikohus, mis saab valida, mida nad peavad vajalikuks arutada ja mida mitte (90% juhtudel nad seda vajalikuks ei pea), võttis juhtumi menetlusse. Kolm riigikohtunikku teevad oma otsuse hiljemalt 2. oktoobril.

Peagi 16-aastaseks saav Mirjam on intensiivravipalatis olnud mullu detsembrist, mil ta sai vähi tõttu keemiaravi. Tema ema kinnitusel on Mirjam pärast keemiaravi kannatanud hulga tüsistuste käes, nagu näiteks maksa abstsess, kopsukelmepõletik, sepsis ja kopsu tromboos – kui nimetada vaid mõned. Kahel korral on Mirjamil olnud septiline šokk. Ema sõnul korjas Mirjam ühe protseduuri käigus üles ka kurja bakteri ja on kõik need kuud saanud eri antibiootikume, vahel kolme-nelja korraga. Nüüdseks olevat bakter muutunud kõigile kasutatud antibiootikumidele resistentseks.