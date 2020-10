Lembi sai tänavu kevadel insuldi ja vajab nüüd hooldekodu. Tal pole kinnisvara ja ta tütrel on küll suur pere, aga tagasihoidlikud sissetulekud, nii et mitmesajaeurone hooldekoduarve ähvardab pere puruvaeseks teha. Ometi on nad omavalitsuse abi jaoks liiga rikkad. Mis siis saab ja kas tõesti ei olegi abi loota?