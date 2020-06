Viljandimaal Suislepa kandis tõmmatakse praegu ühe suure lageraie otsi kokku. Kokku võeti lagedaks üle seitsme hektari, suur osa sellest kaasik.

„Kaasikus raie juuni alguses? Teadlik inimene, kes metsaelustikust hoolib, sellisel ajal raiet ei teeks. Praegu on metsades lindude pesitsuse kõrgaeg ja paljudel on munad pesas,” ütleb Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloogia teadur Marko Mägi. „Kaasikus on kaks-kolm korda rohkem linde kui mujal. Lehtmetsas praegu raiet teha on veel linnuvaenulikum kui tavalises linnuvaeses männimetsas!”

Ent seejuures tegutseb kõnealuses metsas pere, kelle nime saadab Eestis vaat et pühakustaatus.